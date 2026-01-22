Политолог Бутнев предположил, что Путин и Уиткофф обсудят создание «Совета мира»

Сегодня, 22 января, состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа. О деталях предстоящих переговоров поведал политолог Иван Бутнев в интервью « ФедералПресс ».

По его мнению, основное внимание будет уделено актуальным аспектам урегулирования украинского кризиса.

«Для Москвы крайне важно обеспечить безопасность Донбасса, и потому позиция о полном контроле над территориями ДНР будет активно продвигаться», — отметил аналитик.

Он также допустил обсуждение вопросов предоставления гарантий для Украины. Как пояснил эксперт, третьим ключевым моментом предстоящей встречи, вероятно, станет обсуждение идеи Дональда Трампа о создании «Совета мира».