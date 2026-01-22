Политолог Бутнев предположил, что Путин и Уиткофф обсудят создание «Совета мира»
Сегодня, 22 января, состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа. О деталях предстоящих переговоров поведал политолог Иван Бутнев в интервью «ФедералПресс».
По его мнению, основное внимание будет уделено актуальным аспектам урегулирования украинского кризиса.
«Для Москвы крайне важно обеспечить безопасность Донбасса, и потому позиция о полном контроле над территориями ДНР будет активно продвигаться», — отметил аналитик.
Он также допустил обсуждение вопросов предоставления гарантий для Украины. Как пояснил эксперт, третьим ключевым моментом предстоящей встречи, вероятно, станет обсуждение идеи Дональда Трампа о создании «Совета мира».