Европейский союз объявил о новых санкциях против России, которые затронут банковский сектор и энергетические компании, включая сферу урана. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал политолог Константин Булавицкий.

По его словам, внешне Европа демонстрирует единство и твердость, однако на практике такие шаги — демонстрация фасада, поддерживающего политическую близорукость некоторых европейских государств.

«Особенно абсурдным выглядит запрет на „Северные потоки“, которые уже выведены из эксплуатации. Этот шаг скорее отражает стремление ЕС согласовать позицию с Вашингтоном в условиях нарастающих торговых противоречий, чем имеет практическое значение», — заявил аналитик.

Булавицкий подвел итог, отметив, что, несмотря на декларации о «стратегической автономии», ЕС по-прежнему не способен действовать самостоятельно и продолжает ждать указаний от колеблющегося президента США Дональда Трампа.