Политолог Булавицкий заявил, что возвращение Макрона на пост президента будет зависеть от ряда факторов

Эммануэль Макрон впервые намекнул на возможное возвращение к посту президента Франции после завершения своих полномочий в 2027 году. Французская Конституция пятого республиканского строя ограничивает главу государства двумя последовательными сроками, что вынудит Макрона временно покинуть должность. Тем не менее, нормативные акты не исключают его повторное вступление в должность после некоторого перерыва, сообщил «ФедералПресс» политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Такой поворот привлек внимание экспертов и политиков, так как во Франции не было прецедентов, когда президент вернулся бы в кресло главы государства после паузы. Приход Макрона к власти в 2017 году сопровождался надеждами на перемены и обновленную политику, однако впоследствии многие его социально-экономические инициативы привели к недовольству и массовым выступлениям, наиболее известным из которых стало движение «желтых жилетов».

Оценивая будущий политический ландшафт, эксперт полагает, что возвращение Макрона будет зависеть от целого ряда факторов, включая способность следующего правительства стабилизировать социальную и экономическую ситуацию в стране. Вопрос о будущем развитии французских политических институтов и потенциала Макрона повторить карьеру во многом останется зависимым от народного мнения и внутриполитической динамики.