Политолог Булавицкий заявил, что США могут заменить Зеленского в случае провала сделки

Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в беседе с Life сообщил, что Соединенные Штаты могут заменить Владимира Зелинского в случае его отказа от подписания сделки по редкоземельным металлам.
По его словам, США располагают значительными возможностями для оказания давления на украинскую власть.
«Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьез задуматься о его замене. <…> Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов», — сказал он.
Собеседник напомнил, что ранее Вашингтон уже использовал «проверенные методы», лишая Киев доступа к разведывательной информации и приостанавливая финансовую поддержку.
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