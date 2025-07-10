Политолог Булавицкий заявил, что скандал с выступлением Макрона перед Карлом III говорит о глубоких разногласиях в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался втянут в скандал после выступления на государственном ужине в Виндзоре. Ведущий британского телеканала GB News резко раскритиковал Макрона за фразу, произнесенную на французском языке, подчеркнув отсутствие уважения к королю Карлу III и английской аудитории. Ситуацию прокомментировал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в разговоре с «ФедералПресс» .

Специалист предположил, что инцидент стал отражением глубоких разногласий внутри Евросоюза. Отказ Макрона перейти на английский воспринимается как демонстративный сигнал о французской независимости и нежелании следовать британской повестке, добавил Булавицкий.

Для самого Макрона выбор родного языка становится частью политического имиджа лидера, позиционирующего Францию как главный голос Европы. Эксперт уверен, что подобные мелкие инциденты усложняют переговоры союзников по важным вопросам, таким как поддержка Украины.