Провал согласования 18-го пакета антироссийских санкций можно считать тревожным сигналом для Евросоюза. Об этом заявил член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в интервью «ФедералПресс».
Специалист назвал такое положение дел свидетельством нарастающего внутреннего недовольства в объединении стран, добавил «Инфо24».
«Это признак накопившейся усталости внутри ЕС от санкционного давления и от самого Брюсселя», — пояснил политолог.
По его словам, ранее возникающие препятствия удавалось преодолевать, даже при сопротивлении отдельных государств, таких как Венгрия или Кипр. Однако сегодняшняя ситуация кардинально изменилась, отметил эксперт.
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