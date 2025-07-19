Провал согласования 18-го пакета антироссийских санкций можно считать тревожным сигналом для Евросоюза. Об этом заявил член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в интервью « ФедералПресс ».

Специалист назвал такое положение дел свидетельством нарастающего внутреннего недовольства в объединении стран, добавил «Инфо24».

«Это признак накопившейся усталости внутри ЕС от санкционного давления и от самого Брюсселя», — пояснил политолог.

По его словам, ранее возникающие препятствия удавалось преодолевать, даже при сопротивлении отдельных государств, таких как Венгрия или Кипр. Однако сегодняшняя ситуация кардинально изменилась, отметил эксперт.