Политолог Булавицкий заявил, что провал 18-го пакета санкций против РФ — тревожный сигнал для ЕС

Провал согласования 18-го пакета антироссийских санкций можно считать тревожным сигналом для Евросоюза. Об этом заявил член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в интервью «ФедералПресс».

Специалист назвал такое положение дел свидетельством нарастающего внутреннего недовольства в объединении стран, добавил «Инфо24».

«Это признак накопившейся усталости внутри ЕС от санкционного давления и от самого Брюсселя», — пояснил политолог.

По его словам, ранее возникающие препятствия удавалось преодолевать, даже при сопротивлении отдельных государств, таких как Венгрия или Кипр. Однако сегодняшняя ситуация кардинально изменилась, отметил эксперт.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте