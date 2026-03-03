Политолог Булавицкий заявил, что первая леди может быть использована как инструмент «мягкой силы» в политике

Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал феномен популярности выступлений первой леди США Мелании Трамп на площадке Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что статус первой леди не предполагает официальных полномочий, однако ее выступления на международных мероприятиях приобретают символическое значение и становятся частью публичной дипломатии.

Булавицкий отметил, что первая леди может быть использована как инструмент «мягкой силы», формируя определенный эмоциональный фон и задавая нужные акценты в информационной повестке. Однако ее выступления не определяют стратегические решения и внешнюю политику США, которые формируются и принимаются исполнительной властью и профильными ведомствами.

Появление первой леди на площадке ООН свидетельствует о ее роли в продвижении определенных нарративов и ценностей, однако говорить о ней как о самостоятельной политической фигуре было бы ошибочно.