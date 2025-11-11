Политолог Булавицкий расценил идею Трампа с выплатами американцам как пиар-ход

Президент США Дональд Трамп анонсировал выплаты в размере двух тысяч долларов (около 160 тысяч рублей) каждому жителю страны в качестве «дивидендов» от повышения пошлин. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал политолог Константин Булавицкий.

По словам эксперта, план американского лидера действительно выглядит эффектно, однако фактически представляет собой очередную PR-акцию.

Он также отметил, что реализация задумки потребует значительных финансовых ресурсов, которые превышают ожидаемые доходы от новых таможенных мер.