Политолог Брутер заявил, что Великобритания собирает данные о «больных точках» украинского общественного мнения

Финансирование Министерством иностранных дел Великобритании исследований медиапространства Украины сигнализирует о подготовке Лондона к усилению информационного давления на Киев, заявил в беседе с RT политолог Владимир Брутер.

По его мнению, Великобритания таким образом собирает данные о «больных точках» украинского общественного мнения, чтобы эффективнее влиять на него в будущем.

Брутер подчеркнул, что подобные исследования позволяют Лондону выявить темы и направления, которые могут быть использованы для манипуляции общественным сознанием. Он отметил, что в этих исследованиях будут заняты не внешние подрядчики, а украинские неправительственные организации и региональные СМИ, действующие в таких городах, как Днепр, Запорожье, Николаев и Харьков.