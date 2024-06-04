Политолог Брутер: президент Грузии Зурабишвили рискует потерять пост

В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили. Это говорит о том, что в скором времени глава государства может потерять свой пост, сообщил политолог Владимир Брутер в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта, протесты против принятия закона не прекращаются фактически ни на один день. Сейчас стране нужно «пережить» парламентские выборы, которые намечены на осень, и после них уже что-то решать, подчеркнул Брутер.
Отмечается, что документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.