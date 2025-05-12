Политолог Брутер: ЕС намерен укрепить влияние в Казахстане через переобучение судей

Еврокомиссия анонсировала выделение 2 миллионов евро на поддержку и модернизацию деятельности Конституционного суда Казахстана. Подобные инициативы служат инструментом расширения европейского влияния в Центрально-Азиатском регионе и закреплению позиций Запада среди местной политической элиты, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT.

В рамках программы предусмотрены тренинги, образовательные мероприятия и стажировки казахстанских судей в странах Евросоюза. Особое внимание планируют уделить вопросам цифровой трансформации и укреплению правовой культуры.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте