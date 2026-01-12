Политолог Бридже указал на комплексный характер обострения ситуации вокруг Ирана
Политолог Дмитрий Бридже прокомментировал обострение ситуации вокруг Ирана, отметив, что положение носит комплексный характер. Об этом сообщили «Известия».
По его словам, обстановка обусловлена множеством взаимосвязанных факторов, включающих экономический кризис, внутреннюю политическую нестабильность и значительное внешнее давление со стороны США и Израиля. Такое сочетание обстоятельств значительно повышает вероятность быстрого расширения регионального конфликта и требует скорейших дипломатических усилий для предотвращения дальнейших осложнений.
Бридже подчеркнул опасность любых военных столкновений с участием США, поскольку они неизбежно приведут к дестабилизации региона, затрагивающей инфраструктуру безопасности Персидского залива и американские объекты на Ближнем Востоке.