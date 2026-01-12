Политолог Бридже указал на комплексный характер обострения ситуации вокруг Ирана

Политолог Дмитрий Бридже прокомментировал обострение ситуации вокруг Ирана, отметив, что положение носит комплексный характер. Об этом сообщили « Известия ».

По его словам, обстановка обусловлена множеством взаимосвязанных факторов, включающих экономический кризис, внутреннюю политическую нестабильность и значительное внешнее давление со стороны США и Израиля. Такое сочетание обстоятельств значительно повышает вероятность быстрого расширения регионального конфликта и требует скорейших дипломатических усилий для предотвращения дальнейших осложнений.

Бридже подчеркнул опасность любых военных столкновений с участием США, поскольку они неизбежно приведут к дестабилизации региона, затрагивающей инфраструктуру безопасности Персидского залива и американские объекты на Ближнем Востоке.