Политолог Бридже назвал важным решением ЕС временно прекратить финансирование Израиля

Политолог Дмитрий Бридже в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что принятое Европейской комиссией решение временно прекратить финансирование Израиля имеет большое значение.

Как пояснил эксперт, данное решение свидетельствует о готовности Евросоюза впервые за длительный период поставить отношения с Израилем в прямую зависимость от соблюдения прав человека и общепринятых принципов международного права.

Несмотря на то, что прекращение финансирования вряд ли окажет значительное влияние на экономику Израиля в ближайшей перспективе, поскольку объемы прямой финансовой помощи несущественны для страны, сам факт принятия подобного решения обладает значительным историческим и политическим резонансом.

Бридже предположил, что подобные шаги со стороны Еврокомиссии могут послужить своеобразным предупреждением Израилю о возможных дальнейших изменениях в отношениях и отмене ряда торговых льгот. Помимо прочего, эта инициатива укрепляет позицию Палестины, активно поддерживающей принципы международного права и стремящейся добиться признания своего статуса полноценного государства.