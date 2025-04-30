Политолог Брекотин: Китай предпочитает избегать открытых конфликтов до последнего

Политолог Сергей Брекотин в эфире радио Sputnik описал китайскую стратегию поведения на международной арене, отметив, что Китай предпочитает избегать открытых конфликтов до последней возможности.

По его словам, китайский подход основан на известной восточной мудрости: лучше выждать, наблюдая за развитием событий, чем вступать в прямой конфликт преждевременно. Народная поговорка отражает суть китайской философии: «Лучше сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо тебя проплывет тело твоего врага».

Эта стратегия подразумевает, что Китай стремится сохранять нейтралитет и оставаться наблюдателем, пока обстоятельства не вынудят его действовать решительно. Такое поведение обусловлено стремлением избежать риска ненужных потерь и сосредоточением на долгосрочной перспективе, выбирая наиболее выгодный момент для активных действий.