Политолог Бовт назвал PR-ходом заявления Зеленского о нежелании затягивать конфликт

Политолог и кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с сайтом телеканала « Звезда » прокомментировал заявления Владимира Зеленского о нежелании затягивать конфликт.

По мнению эксперта, соответствующие высказывания являются PR-ходом. Таким образом Украина пытается заставить союзников активизировать помощь.

«За этим не стоит реальное намерение ни заканчивать конфликт, ни тем более капитулировать», — отметил специалист.

Он также добавил, что украинская сторона все еще имеет мобилизационный резерв. Людские ресурсы там вряд ли полностью исчерпаны.