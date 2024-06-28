Политолог Бовт назвал PR-ходом заявления Зеленского о нежелании затягивать конфликт

Политолог и кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал заявления Владимира Зеленского о нежелании затягивать конфликт.

По мнению эксперта, соответствующие высказывания являются PR-ходом. Таким образом Украина пытается заставить союзников активизировать помощь.

«За этим не стоит реальное намерение ни заканчивать конфликт, ни тем более капитулировать», — отметил специалист.

Он также добавил, что украинская сторона все еще имеет мобилизационный резерв. Людские ресурсы там вряд ли полностью исчерпаны.

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