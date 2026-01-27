Политолог Богуславская указала, что демократы будут активно использовать протесты в Миннесоте против Трампа

Акции протеста, начавшиеся в штате Миннесота в январе, привлекли внимание политологов. Старший преподаватель кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская в интервью Lenta.ru назвала митингующую группу символом недовольства либерально-демократического электората, выразив предположение, что выступления могут повторить размах акций Black Lives Matter (BLM) 2020 года.

Богуславская отметила, что республиканская партия, представленная президентом Дональдом Трампом, проводит жесткие меры по контролю миграции, что находит отклик среди широких слоев населения. Демократы же стараются использовать волну возмущения для мобилизации своих избирателей, критикующих администрацию Белого дома за ужесточение пограничного контроля и депортацию нелегальных мигрантов, сообщил KP.RU.

Действующий губернатор штата Миннесота Тим Уолц поддерживает активистов, выступая с публичной поддержкой требований демонстрантов. Богуславская подчеркнула, что Уолц тесно сотрудничает с кандидатом в вице-президенты США от демократов Камалой Харрис, и такая поддержка может использоваться для консолидации голосов избирателей в пользу демократов.