Политолог Богуславская: Харрис спонсируют люди, которые не хотят допустить Трампа в Белый дом

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис за неделю собрала 200 миллионов долларов (более 17 миллиардов рублей). В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировала политолог Юлия Богуславская.

По ее мнению, данная сумма свидетельствует о надеждах на то, что бывший американский лидер Дональд Трамп не сможет попасть в Белый дом. Спонсоры рассчитывают и на результат в виде повышения шансов на успех Демпартии в целом, добавила эксперт.

На ее взгляд, Харрис продолжит развивать потенциал своей кампании. Ей предстоит собрать немало денег от противников Трампа, добавила Богуславская.