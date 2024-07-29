Политолог Богуславская: Харрис спонсируют люди, которые не хотят допустить Трампа в Белый дом

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис за неделю собрала 200 миллионов долларов (более 17 миллиардов рублей). В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировала политолог Юлия Богуславская.

По ее мнению, данная сумма свидетельствует о надеждах на то, что бывший американский лидер Дональд Трамп не сможет попасть в Белый дом. Спонсоры рассчитывают и на результат в виде повышения шансов на успех Демпартии в целом, добавила эксперт.

На ее взгляд, Харрис продолжит развивать потенциал своей кампании. Ей предстоит собрать немало денег от противников Трампа, добавила Богуславская.

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