Политолог Блохин: заявление Трампа о Панамском канале направлено на «ястребов» США

Воинственная риторика избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом рассчитано на внутреннего американского потребителя. Таким мнением поделился политолог Константин Блохин в интервью сайту «Ридус» .

«В Республиканской партии множество „ястребов“. Это попытка приковать к себе их внимание, чтобы они приняли Трампа за своего», — считает специалист.

Он добавил, что у США есть все возможности для восстановления управления каналом, однако подобный шаг может вызвать отторжение в мировом сообществе. Его воспримут как вполне конкретизированный диктат, заключил Блохин.