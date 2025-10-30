Политолог Блохин заявил, что заявление Трампа о ядерных испытаниях — сигнал окончания американской гегемонии

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности вернуться к проведению ядерных испытаний символизирует завершение периода американской гегемонии и вступление мира в эпоху интенсивной геополитической конкуренции. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Константин Блохин.