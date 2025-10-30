Политолог Блохин заявил, что заявление Трампа о ядерных испытаниях — сигнал окончания американской гегемонии

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности вернуться к проведению ядерных испытаний символизирует завершение периода американской гегемонии и вступление мира в эпоху интенсивной геополитической конкуренции. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Константин Блохин.
По словам специалиста, такими действиями Вашингтон демонстрирует решительность поддерживать статус ведущей державы наряду с Россией и Китаем. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с периодом холодной войны, подчеркнув, что ядерные испытания вновь становятся инструментом влияния на мировую политику.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте