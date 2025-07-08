Политолог Блохин заявил, что цель американских пошлин — сдерживание Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин в размере 10% против стран БРИКС, включая Россию. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Национальной Службой Новостей пояснил, что основная цель политики Соединенных Штатов — ограничение влияния Китая, на долю которого приходится большая часть дефицита торговли Америки.

По мнению аналитика, при этом российский сегмент затронут косвенно. Одновременно Вашингтон смягчает санкции против ряда российских проектов.

«Риторика, скорее всего, будет крайне жесткая, но на деле санкционное давление со стороны США в отношении России ослабевает. Основной упор будет делаться, конечно, на сдерживание Китая», — резюмировал Блохин.