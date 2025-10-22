Политолог Блохин заявил, что США не введут войска в Палестину из-за негативной реакции арабского мира

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью сайту телеканала «Звезда» выразил уверенность в том, что США воздержатся от ввода войск в Палестину. Причиной возможного отказа станет отрицательная реакция арабского сообщества.

По мнению политолога, несмотря на желание Вашингтона выступать посредником в переговорах, реальная позиция США ориентирована на поддержку Израиля. Из-за этого любые шаги американской стороны будут расценены как вмешательство в пользу Тель-Авива, что приведет к эскалации конфликта и осложнению мирного урегулирования ситуации.

Учитывая нежелательную реакцию региона, Белый дом вряд ли пойдет на столь радикальные меры. Вместо этого США продолжат искать дипломатическое решение, оставаясь важным игроком ближневосточной политики., подчеркнул Блохин.