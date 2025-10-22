Политолог Блохин заявил, что факт подготовки обеих сторон говорит о неизбежности встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом все же состоится, несмотря на ранее прозвучавшие заявления лидера США о возможной бесполезности переговоров. Об этом заявил политолог Константин Блохин в разговоре с «Ридусом» .

Как отметил эксперт, обе стороны провели значительную подготовительную работу, включая консультации представителей Минобороны и МИД. Встреча пройдет в столице Венгрии — Будапеште. Американская сторона продолжает демонстрировать колебания, но сам факт подготовки свидетельствует о неизбежности саммита, подчеркнул Блохин.

Ключевыми вопросами обсуждений станут ядерное разоружение, региональная безопасность и двустороннее сотрудничество. Политолог добавил, что саммит важен для обеих сторон, особенно в условиях нарастающей напряженности на международной арене.