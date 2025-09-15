Европейский союз выдвигает обвинения в причастности России к появлению дронов в небе над Польшей и Румынией, используя «старые-новые методы» давления. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с « Газетой.ru ».

Аналитик напомнил, что такая ситуация уже имела место во времена правления экс-президента США Джо Байдена, когда на польской земле рухнула украинская ракета С-300.

«Многие не сообщали, что это украинская ракета, обвиняли Россию в эскалации, призывали Соединенные Штаты чуть ли не войска отправить на Украину», — обратил внимание политолог.

По его словам, страны Запада стремятся саботировать переговоры по украинскому вопросу и перечеркнуть достигнутые договоренности на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.