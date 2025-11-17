Политолог Блохин выразил сомнения в реальности ареста Обамы

Политолог-американист Константин Блохин в интервью «Ридусу» выразил сомнения в реальности ареста Обамы, отметив, что такого прецедента в США еще не было.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что бывший президент США Барак Обама может подвергнуться уголовному преследованию за предполагаемую государственную измену.

Блохин предположил, что администрация Дональда Трампа попытается нанести имиджевый ущерб Обаме и Демократической партии, используя кампанию черного пиара.

Таким образом, Блохин выразил мнение, что судебные преследования Обамы маловероятны, но администрация Трампа может использовать ситуацию для политической выгоды.