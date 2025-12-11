Политолог Блохин усомнился в вероятности выхода США из состава НАТО

В Конгресс США поступили два законопроекта, авторы которых выступают за прекращение участия Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе. Их называют «Законом о ненадежном партнерстве». Идея принадлежит республиканцам Томасу Масси и Майку Ли. Политолог Константин Блохин в беседе с ОТР заявил, что подобный закон едва ли станет реальностью.

Оба документа подчеркивают, что НАТО изначально создавалась для борьбы с угрозой Советского Союза, который перестал существовать около трех десятилетий назад. Теперь сохранение членства приносит лишь огромные финансовые затраты для американцев.

По его Блохина, несмотря на критику Трампа, выход из НАТО нанесет серьезный ущерб американской геополитической стратегии, ведь именно эта структура помогает держать Европу под контролем и обеспечивает поставки финансов в оборонную промышленность США.

Более вероятна ситуация, при которой подобные законодательные инициативы становятся частью внутриполитической игры и способом привлечь внимание администрации Дональда Трампа, известного своим критичным отношением к участию США в военных обязательствах за рубежом.