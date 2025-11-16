Политолог Блохин усомнился в том, что ЕС снимет визовые ограничения для россиян после СВО

Политолог Константин Блохин в беседе с «Ридусом» высказал сомнение относительно перспектив снятия визовых ограничений для россиян после завершения специальной военной операции.

Несмотря на утверждения западных СМИ о возможной отмене санкций, специалист считает, что перспективы нормализации отношений зависят от дальнейших шагов Запада.

«Сейчас неизвестно, когда закончится СВО и как Запад будет относиться к нам после ее завершения. Если Запад будет настроен на нормализацию отношений с Россией, тогда визы будут отменены», — сказал Блохин.

Политолог подчеркнул, что настроения в ЕС скорее направлены на усиление военных расходов, что снижает вероятность быстрого решения вопроса виз.