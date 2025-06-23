Политолог Блохин указал на попытки США расколоть иранское общество

Политолог Константин Блохин в интервью « Ридусу » выразил мнение, что США предпринимают шаги, направленные на смену режима в Иране.

По словам аналитика, Соединенные Штаты продолжат наносить удары по объектам Ирана, пытаясь со временем расколоть иранское общество. Кроме того, США стараются создать условия, при которых условная пятая колонна внутри страны сможет попытаться свергнуть власть аятолл, добавил эксперт.

«Взаимные обстрелы будут продолжаться, пока США и Израиль не ослабят официальный Тегеран. При этом отправлять войска в Иран США не намерены», — отметил политолог.

Напомним, 22 июня президент Дональд Трамп публично заявил, что американские войска совершили атаку на три ядерных объекта в Иране.