Политолог Блохин: Трамп пытается принудить РФ к переговорам

По данным СМИ, США возобновили поставки оружия Украине после недавней остановки. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Константин Блохин.

По его словам, подобные действия вписываются в политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Таким образом Белый дом пытается принудить российскую сторону к переговорному процессу, считает эксперт.

«Он неоднократно до этого говорил, что заставит русских и украинцев сесть за стол переговоров. Заставит силой. Следовательно, надо для России создать проблемы», — пояснил специалист.

Политолог отметил, что Трамп пытается довести обстановку до предела, чтобы подготовить «партнера» к необходимой американскому лидеру позиции.