Политолог Блохин: Трамп может поручить Маску «осушать вашингтонское болото»

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин дал прогноз по курсу команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт напомнил, что одной из главных задач республиканец называл «осушение вашингтонского болота».

«Очевидно, что он поручит это эффективному менеджеру, и Маск (предприниматель Илон Маск — прим. ред.) как раз является этим эффективным менеджером. Самый богатый человек на планете — как не Маску этим заниматься», — высказался политолог.

По его мнению, Маску поручат принимать масштабные решения, а управленческую работу передадут бизнесмену Вивеку Рамасвами. Блохин также указал на необходимость властей США «вычищать несменяемую десятилетиями бюрократию».