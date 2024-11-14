Политолог Блохин: Трамп может поручить Маску «осушать вашингтонское болото»
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин дал прогноз по курсу команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Эксперт напомнил, что одной из главных задач республиканец называл «осушение вашингтонского болота».
«Очевидно, что он поручит это эффективному менеджеру, и Маск (предприниматель Илон Маск — прим. ред.) как раз является этим эффективным менеджером. Самый богатый человек на планете — как не Маску этим заниматься», — высказался политолог.
По его мнению, Маску поручат принимать масштабные решения, а управленческую работу передадут бизнесмену Вивеку Рамасвами. Блохин также указал на необходимость властей США «вычищать несменяемую десятилетиями бюрократию».