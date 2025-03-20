Политолог Блохин: тема дефицита яиц в США — элемент политической борьбы

Так называемый «яичный кризис» в Соединенных Штатах является элементом политической борьбы с Демократической партией. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с RT .

«Это надо воспринимать как элемент внутриполитической борьбы, потому что демократы хоть и проиграли, но они никуда не исчезли. Они тоже критикуют Трампа и республиканцев», — отметил специалист.

Блохин добавил, что нынешнее правительство США намеренно делает акцент на стоимости яиц, чтобы показать, что наиболее важные для общества товары и продукты выросли в цене из-за действий администрации Джо Байдена.