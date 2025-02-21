Политолог Блохин: США вряд ли покинут ООН

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин оценил вероятность выхода США из ООН. Об этом сообщили « Известия ».

По мнению политолога, Соединенные Штаты вряд ли покинут объединение, так как они используют его как инструмент давления на другие государства.

«США ценят место в Совбезе ООН, а также то, что на их территории, в Нью-Йорке, располагается штаб-квартира ООН», — подчеркнул специалист.

На его взгляд, с помощью подобных смелых предложений конкретные республиканцы пытаются вызвать симпатию у президента Дональда Трампа. Однако при выходе из организации США столкнется с ослаблением позиций, добавил политолог.