Политолог Блохин: США вряд ли покинут ООН
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин оценил вероятность выхода США из ООН. Об этом сообщили «Известия».
По мнению политолога, Соединенные Штаты вряд ли покинут объединение, так как они используют его как инструмент давления на другие государства.
«США ценят место в Совбезе ООН, а также то, что на их территории, в Нью-Йорке, располагается штаб-квартира ООН», — подчеркнул специалист.
На его взгляд, с помощью подобных смелых предложений конкретные республиканцы пытаются вызвать симпатию у президента Дональда Трампа. Однако при выходе из организации США столкнется с ослаблением позиций, добавил политолог.