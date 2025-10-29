Политолог Блохин сообщил, что миротворческие усилия Трампа на Ближнем Востоке были обречены на провал
Политолог Константин Блохин прокомментировал разрешение американского лидера Дональда Трампа для Израиля вновь бить по Газе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, миротворческая миссия президента США на Ближнем Востоке была обречена на провал. Основной причиной он назвал активную произраильскую позицию.
«Чтобы быть модератором, нужно занимать нейтральную позицию. А для Трампа, и вообще для США, Израиль — самый близкий союзник в мире», — пояснил аналитик.
В заключение Блохин особо подчеркнул тесные личные и политические связи Трампа с израильским руководством.