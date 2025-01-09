Политолог Блохин: слова Трампа о пожарах в Лос-Анджелесе отражают настрой республиканцев

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший иронично связал пожары в Лос-Анджелесе с отправкой оборудования на Украину. Эти слова отражают настроение республиканских элит и семьи Трампа, которые критиковали действующую администрацию за неэффективное расходование средств. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин в интервью RT .

«Это высказывание встраивается в логику настроений республиканцев: что помощь Украине уже стала какой-то мантрой, догмой, что помогают Украине без контроля», — отметил эксперт.

Он добавил, что во многом республиканцы одобряют помощь Киеву, однако считают, что расходование средств нужно усиленно контролировать.