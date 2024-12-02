Политолог Блохин: Шольц прибыл на Украину, чтобы познакомить Зеленского с «новой политической реальностью»

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог Константин Блохин объяснил цель поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, государственный деятель нанес визит, чтобы познакомить Владимира Зеленского с «новой политической реальностью».

«Если американцы повесят Украину на Европу, а сами будут заниматься только Китаем, то понятно, что масштабы, размеры и объемы этой помощи будут значительно сокращены», — отметил Блохин.

Он также указал на назревающее в Европе желание инициировать переговорный процесс. Решающий голос по участию Зеленского в возможном обсуждении останется за США, добавил специалист.

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