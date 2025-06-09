Политолог Блохин объяснил флаги СССР на митинге в США симпатией к интернационализму

Участники протестов в Сан-Франциско используют флаги СССР, демонстрируя приверженность принципам интернационализма. Об этом заявил политолог Константин Блохин в интервью « Ридусу ».

По словам эксперта, борьба президента США Дональда Трампа с нелегальной миграцией интерпретируется сторонниками Демократической партии как возврат к фашизму и расизму.

«Люди выходят с советскими флагами не потому, что им нравится СССР или современная Россия. Они используют советскую символику, чтобы показать свою приверженность ценностям интернационализма», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что в Советском Союзе национальные различия не играли особой роли, граждане назывались товарищами. Эта концепция привлекательна для сторонников демократов, защищающих интересы мигрантов.