Политолог Блохин назвал тарифы США против Индии крупнейшей геостратегической ошибкой
Импортные пошлины США в размере 50% на продукцию из Индии стали серьезной геостратегической ошибкой команды президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, предыдущие американские лидеры, включая Джо Байдена, поощряли перенос производственных мощностей из Китая в Индию, что соответствовало стратегии сдерживания КНР.
«Трамп хочет производственные мощности, которые переносятся из Китая, размещать в США, а не в Индии, Вьетнаме, Южной Корее и Японии, как это происходит сейчас», — пояснил аналитик.
Как отметил Блохин, Индия же сопротивляется такому подходу, поскольку США оказывают на нее политическое давление, требуя безусловной лояльности.