Политолог Блохин назвал тарифы США против Индии крупнейшей геостратегической ошибкой

Импортные пошлины США в размере 50% на продукцию из Индии стали серьезной геостратегической ошибкой команды президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, предыдущие американские лидеры, включая Джо Байдена, поощряли перенос производственных мощностей из Китая в Индию, что соответствовало стратегии сдерживания КНР.

«Трамп хочет производственные мощности, которые переносятся из Китая, размещать в США, а не в Индии, Вьетнаме, Южной Корее и Японии, как это происходит сейчас», — пояснил аналитик.

Как отметил Блохин, Индия же сопротивляется такому подходу, поскольку США оказывают на нее политическое давление, требуя безусловной лояльности.