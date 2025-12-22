Политолог Блохин назвал скрытую форму переговоров между Россией и США в Майами исторической практикой
Переговоры между представителями России и Соединенных Штатов, состоявшиеся в Майами, остались вне публичного пространства, что, по мнению научного сотрудника Центра изучения проблем безопасности РАН Константина Блохина, вполне закономерно и объясняется необходимостью защитить переговоры от возможных попыток влияния извне и помешать успешному исходу обсуждений. Об этом написал NEWS.ru.
По мнению эксперта, скрытая форма переговоров соответствует исторической практике международной дипломатии, где секретность является стандартной процедурой для недопущения давления со стороны заинтересованных сторон и общественного мнения. Особенное значение закрытость приобретает в нынешних обстоятельствах, когда существуют силы, стремящиеся дестабилизировать как сами двусторонние отношения России и США, так и любые возможные пути урегулирования украинского кризиса.
Отсутствие публичной информации, по утверждению Блохина, может указывать на конструктивность встреч. Эксперт предположил, что обе стороны смогли сделать шаги навстречу друг другу, продвигаясь в направлении мирного разрешения конфликта, хотя конкретные детали переговорного процесса официально не раскрываются, добавил «ФедералПресс».