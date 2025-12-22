Переговоры между представителями России и Соединенных Штатов, состоявшиеся в Майами, остались вне публичного пространства, что, по мнению научного сотрудника Центра изучения проблем безопасности РАН Константина Блохина, вполне закономерно и объясняется необходимостью защитить переговоры от возможных попыток влияния извне и помешать успешному исходу обсуждений. Об этом написал NEWS.ru .

По мнению эксперта, скрытая форма переговоров соответствует исторической практике международной дипломатии, где секретность является стандартной процедурой для недопущения давления со стороны заинтересованных сторон и общественного мнения. Особенное значение закрытость приобретает в нынешних обстоятельствах, когда существуют силы, стремящиеся дестабилизировать как сами двусторонние отношения России и США, так и любые возможные пути урегулирования украинского кризиса.

Отсутствие публичной информации, по утверждению Блохина, может указывать на конструктивность встреч. Эксперт предположил, что обе стороны смогли сделать шаги навстречу друг другу, продвигаясь в направлении мирного разрешения конфликта, хотя конкретные детали переговорного процесса официально не раскрываются, добавил «ФедералПресс».