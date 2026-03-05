Политолог Блохин назвал маловероятным разрыв торговых связей между США и Испанией

Американский президент Дональд Трамп неоднократно угрожал различными экономическими мерами ряду стран, включая введение высоких таможенных пошлин. Вопрос разрыва торговых связей между Соединенными Штатами и Испанией пока выглядит маловероятным. Эту позицию прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире телеканала ОТР .

Эксперт подчеркнул, что заявления Дональда Трампа часто носят демонстративный характер и редко воплощаются в жизнь в полной мере. Если же будут введены жесткие санкции, то велика вероятность последующего смягчения позиции американской администрации.

Испанские власти осознают общую негативную реакцию Европы на агрессивную риторику Трампа, поэтому смело демонстрируют несогласие с позицией Белого дома. Эксперт заметил, что европейские лидеры привыкли игнорировать угрозы Трампа, рассчитывая, что ситуация разрешится сама собой.