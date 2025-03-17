Политолог Блохин: евробюрократы давят на Трампа, чтобы он не уступил Украину

Политолог-американист Константин Блохин объяснил призыв главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Белый дом не делать несогласованных уступок во время возможного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал RT .

Западные страны, по словам собеседника, придерживаются принципа единства. Они хотят, чтобы США и Европа оставались вместе.

«Очевидно, что сейчас со стороны элит идет попытка давления на Трампа, чтобы Трамп не уступал Украину», — сообщил политолог.

Несмотря на то, что между евробюрократами и Трампом наблюдается взаимная неприязнь, политики из Европы хотят добиться согласования интересов и установления усредненного курса.