Отказ Армении от участия в ОДКБ может стать причиной обширного конфликта, в который окажутся вовлечены такие страны, как Азербайджан, Турция, США, Израиль и Россия. Об этом рассказал НСН член Совета при президенте РФ Богдан Безпалько.

Безпалько указал на возможность выхода Армении из организации из-за изменений в политическом лидерстве страны. Он отметил существование предположения о том, что премьер-министр Никол Пашинян намеренно допустил потерю Нагорного Карабаха, чтобы последующе обвинить в произошедшем Россию и освободиться от ее влияния.

По словам Безпалько, присутствие в ОДКБ позволяет обращаться за помощью к союзу в случае угрозы. Он подчеркнул, что после выхода из ОДКБ, Армении будет трудно устоять перед лицом Азербайджана и Турции, которые могут разделить страну, как орех, и фактически аннексировать ее южную часть. Безпалько добавил, что это может привести к вовлечению множества стран в вооруженный конфликт, особенно на фоне заявления США о Каспийском регионе как о зоне своего влияния, добавил aif.ru.