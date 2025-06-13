Политолог Безпалько заявил, что Сербия стремится сохранить максимальную автономию во внешней политике
Политолог и член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Life.ru поделился мнением о визите сербского лидера Александра Вучича на территорию Украины.
По его словам, визит демонстрирует желание Сербии поддерживать баланс в своей политике и минимизировать опасения Запада относительно ее нейтральной позиции.
«Визит Вучича продиктован желанием продемонстрировать странам Запада и прежде всего ЕС свою многовекторность», — сказал он.
Безпалько отметил, что Сербия стремится сохранить максимальную автономию в проведении внешней политики, избегая однозначных выводов и четких заявлений.
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