Политолог Безпалько заявил, что Сербия стремится сохранить максимальную автономию во внешней политике

Политолог и член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Life.ru поделился мнением о визите сербского лидера Александра Вучича на территорию Украины.

По его словам, визит демонстрирует желание Сербии поддерживать баланс в своей политике и минимизировать опасения Запада относительно ее нейтральной позиции.

«Визит Вучича продиктован желанием продемонстрировать странам Запада и прежде всего ЕС свою многовекторность», — сказал он.

Безпалько отметил, что Сербия стремится сохранить максимальную автономию в проведении внешней политики, избегая однозначных выводов и четких заявлений.