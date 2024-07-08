Политолог Безпалько: визит Орбана в Китай может заставить западные страны задуматься о переговорах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в рамках продолжения «миссии мира». Этот визит может заставить западные страны задуматься о переговорах с Россией, сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также визит Орбана показывает, что Венгрия — страна, которая позволяет себе проведение самостоятельной политики. Евросоюз не настолько монолитен, как это себе представляют некоторые страны.

При этом если поездка в Китай и поможет приблизить переговоры, то ненамного, заключил Безпалько.

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