Политолог Безпалько: США борются за экономическое доминирование с помощью санкций | 360°

Мир 24 апреля 2024, 16:09 Политолог Безпалько: США борются за экономическое доминирование с помощью санкций

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Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России связано с желанием освободить для себя рынок сжиженного природного газа. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, Соединенные Штаты демонстрируют политику двойных стандартов.

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«Допускаю, что будет применяться практика перепродажи европейцам российского СПГ как уже американского. Это уже практиковалось в течение нынешнего времени. Это полностью хоронит миф о <…> всемирной торговле, которая не должна быть ничем ограниченной», — высказался эксперт.

Он также отметил, что данная ситуация подтверждает отсутствие свободного рынка. США ведут борьбу за экономическое доминирование, используя санкции.