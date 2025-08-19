Политолог Безпалько расценил встречу Трампа и Зеленского как начало формирования глобальной безопасности
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько расценил встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа как важный этап формирования новой архитектуры мировой безопасности, хотя пока она выглядит хрупкой и неопределенной. Об этом сообщил RT.
По его словам, результатов мероприятия недостаточно для утверждения структуры глобальной безопасности.
«То есть это только начало создания этой конструкции, в рамках которой эта конструкция может на самом деле еще и не состояться», — пояснил аналитик.
Наиболее значимые итоги встречи, по мнению политолога, включают отказ от присоединения Украины к блоку НАТО и стремление обязать страну согласиться на обмен территориями, хотя конкретные документы и официальные бумаги пока не представлены публике.