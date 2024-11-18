Политолог Безпалько оценил желание Шольца вновь позвонить Путину

Российский политолог Богдан Безпалько в беседе с радио Sputnik оценил желание канцлера ФРГ Олафа Шольца вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Шольцу терять уже нечего, поскольку досрочные выборы назначены на 2025 год.

Политолога также удивил тезис Шольца о том, что конфликт на территории Украины можно урегулировать только прямыми переговорами между Россией и США. Безпалько задался вопросом о том, какую роль во всем этом играет одна из ведущих держав Европы.

«Придет следующий канцлер и скажет: „Владимир Владимирович, мы с вами ни о чем не договаривались, это Шольц, а он ушел“. К этим разговорам стоит относиться сдержанно», — сказал собеседник.

Безпалько считает, что Путину незачем соблюдать какие-либо «договоренности» с канцлером Германии.