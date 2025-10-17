Около 70% граждан Франции выступают за проведение досрочных президентских выборов, что свидетельствует о дальнейшем снижении рейтинга действующего президента Эммануэля Макрона. Ситуацию прокомментировала политолог Карин Беше-Головко, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По ее словам, шансы на реализацию сценария досрочных выборов практически нулевые, так как Макрон неоднократно заявлял о категорическом отказе уходить в отставку.

«Макрон пытается сохранить власть, так как ему приходится отчитываться перед глобалистами», — отметила аналитик.

Согласно прогнозу Беше-Головко, внутренние проблемы Франции продолжат нарастать, и причиной этому служит политика глобалистских элит, управляющих Европейским союзом.