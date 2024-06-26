Только благодаря Джулиану Ассанжу Эдвард Сноуден остался жив и смог найти убежище в России. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.

По его словам, именно Ассанж посоветовал Сноудену обратиться за помощью к России. В противном случае бывшего агента ЦРУ бы ликвидировали.

«Если бы не Ассанж, Эдвард Сноуден был бы мертв, а не скрывался в России. Ошибкой Ассанжа было обратиться в посольство Эквадора вместо российского посольства», — отметил политолог.

Беннетт подчеркнул, что Россия — это единственная надежда для тех, кто хочет сбежать от западной тирании. По его словам, другим странам доверять нельзя.