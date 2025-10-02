Политолог Беляев отметил, что новая стратегия Трампа направлена на прямое подчинение Минобороны США

Политолог и подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа реорганизовать структуру управления Министерством обороны.

Беляев отметил, что новая стратегия Трампа направлена на прямое подчинение Минобороны США его собственному руководству. Основная цель заключается в том, чтобы Пентагон выполнял распоряжения президента напрямую, минуя посредников и обходя существующие институты.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация сложилась после недавнего инцидента, когда выяснилось, что американские военные участвовали в операциях, проводимых Израилем, без уведомления и согласия Трампа. По его мнению, этот случай вскрыл слабость системы командования вооруженными силами, что и побудило президента приступить к разработке новой стратегии.