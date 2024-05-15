Политолог Батурин: Россия вполне способна развивать экономику без европейских ресурсов | 360°

Мир 15 мая 2024, 11:57 Политолог Батурин: Россия вполне способна развивать экономику без европейских ресурсов

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Еврокомиссия заявила о намерении согласовать 14-й пакет санкций против РФ. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Батурин.

По его словам, предыдущие аналогичные меры привели к развитию импортозамещения и промышленности в стране.

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«Очередные санкции, 14-й пакет — уже само количество таких пакетов вызывает, мягко говоря, иронию», — высказался эксперт.

Россия вполне способна укреплять гражданскую и военную экономику без европейских ресурсов. Кроме того, власти готовы обеспечивать спецоперацию всем необходимым, добавил Батурин.