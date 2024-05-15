Политолог Батурин: Россия вполне способна развивать экономику без европейских ресурсов | 360°

15 мая 2024, 11:57
Политолог Батурин: Россия вполне способна развивать экономику без европейских ресурсов
Еврокомиссия заявила о намерении согласовать 14-й пакет санкций против РФ. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Батурин.
По его словам, предыдущие аналогичные меры привели к развитию импортозамещения и промышленности в стране.
Реклама
«Очередные санкции, 14-й пакет — уже само количество таких пакетов вызывает, мягко говоря, иронию», — высказался эксперт.
Россия вполне способна укреплять гражданскую и военную экономику без европейских ресурсов. Кроме того, власти готовы обеспечивать спецоперацию всем необходимым, добавил Батурин.
Санкции
Экономика
Реклама
Реклама