Политолог Батурин предположил, что Байдена приберегают для некого политического шага

По его словам, одна из возможных причин исчезновения американского лидера связана с состоянием его здоровья. Кроме того, внимание демократов сейчас обращено на скандалы вокруг кампании нового кандидата — вице-президента Камалы Харрис.

«Тут уже, видимо, больше надо разбираться с этим вопросом, чем демонстрацией Байдена», — пояснил эксперт.

Он также предположил, что президента приберегают для некого политического шага в рамках деятельности Харрис.