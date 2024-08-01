Политолог Батурин предположил, что Байдена приберегают для некого политического шага

Предприниматель Илон Маск задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Батурин.

По его словам, одна из возможных причин исчезновения американского лидера связана с состоянием его здоровья. Кроме того, внимание демократов сейчас обращено на скандалы вокруг кампании нового кандидата — вице-президента Камалы Харрис.

«Тут уже, видимо, больше надо разбираться с этим вопросом, чем демонстрацией Байдена», — пояснил эксперт.

Он также предположил, что президента приберегают для некого политического шага в рамках деятельности Харрис.

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