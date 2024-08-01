Политолог Батурин предположил, что Байдена приберегают для некого политического шага
Предприниматель Илон Маск задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Батурин.
По его словам, одна из возможных причин исчезновения американского лидера связана с состоянием его здоровья. Кроме того, внимание демократов сейчас обращено на скандалы вокруг кампании нового кандидата — вице-президента Камалы Харрис.
«Тут уже, видимо, больше надо разбираться с этим вопросом, чем демонстрацией Байдена», — пояснил эксперт.
Он также предположил, что президента приберегают для некого политического шага в рамках деятельности Харрис.